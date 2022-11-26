محامي أحوال شخصية يوضح الأوراق المطلوبة لإقامة دعاوى الصغار أمام محكمة الأسرة

في بعض الأحيان يلجأ الآباء لمحكمة الأسرة بعد الانفصال، لإقامة دعاوى عدة تخص الصغار، من بينها حضانة الصغير ورؤيته ونفقته، ودعاوى مصاريف التعليم وأجر المسكن ومصاريف العلاج، وفقًا لما أوضحه علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، موضحًا الأوراق التي يجب تحضيرها قبل الذهاب لمحكمة الأسرة.

حضانة الصغار

وأوضح المحامي أنه حال إقامة الدعاوى التي تخص حضانة الصغار وحفظهم وضمهم، يجري تقديم شهادة ميلاد الصغار، ووثيقة الزواج حال كان الزواج قائما أو إشهاد الطلاق حال إصداره أو الحكم الصادر للطلاق أو تقديم ما يفيد قرابة المدعي بالصغار حال كان غير أحد والديه، أو وثيقة زواج أم الصغار إن كان أجنبيا.

رؤية الصغار

وحال دعاوى رؤية الصغار، يجري تقديم شهادة ميلاد الصغار، ووثيقة الزواج إذا كانت الزيجة قائمة أو إشهاد الطلاق أو الحكم الصادر للطلاق، وتقديم بيان لصفة المدعي حال كان من أجداد الصغار، وحالة عدم وجود الوالدين، وتقديم شهادة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما.

ولإقامة دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن، يجري تقديم شهادة ميلاد الصغار، وتقديم ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك من «مفردات مرتب أو سجل تجاري أو كان له حيازة زراعية»، وتقديم حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته.

أجر حضانة أو أجر رضاعة أو أجر مسكن

وأضاف المحامي أنه حال إقامة دعوى أجر حضانة أو أجر رضاعة أو أجر مسكن، يجري تقديم شهادة ميلاد للصغير، تقديم وثيقة الطلاق حال كانت المدعية أما للصغار، وحكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية ليست أما للصغار.

وحال كانت الدعوى تخص مصاريف التعليم، يجري تقديم شهادة ميلاد الصغار، وكل ما يفيد يسار الأب، من مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية، وتقديم حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته، وتقديم شهادة من جهة الدراسة تفيد بقيد الصغار بها، وبها قيمة المصاريف الدراسية.

مصاريف العلاج

وحال إقامة دعوى مصاريف العلاج، يجري تقديم شهادة ميلاد الصغار، وكل ما يفيد يسار الزوج من مفردات مرتب وسجل تجاري وحيازة زراعية، وتقديم حكم انتقال حضانة الصغار لأحد النساء دون والدته، وتقديم شهادة من جهة علاج الصغار موضح بها المرض والتكاليف اللازمة لعلاجه ومستندات لشراء الأدوية حال وجدت.