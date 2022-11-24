محام يوضح المستندات المطلوبة لإقامة الدعاوى أمام محكمة الأسرة

اللجوء إلى محكمة الأسرة يتطلب تحضير العديد من الأوراق المهمة لإقامة الدعاوى المختلفة، سواء طلاق للضرر، أو خلع، أو لعدم الإنفاق، أو الزواج بأخرى، أو غيرها من الأسباب، وهو ما يوضحه المحامي علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، موضحا أنّ أبرز الدعاوى التي تنظرها محاكم الأسرة هي «الخلع، طلاق للضرر، طلاق للغياب، طلاق لعدم الإنفاق، أو طلاق لزواج الزوج بأخرى»، ما يتطلب تحضير بعض الأوراق قبل الذهاب إلى محكمة الأسرة.

الأوراق المطلوبة للخلع والطلاق للضرر

وأوضح المحامي أنّه في حالة الطلاق بالخلع، فعلى الزوجة تقديم وثيقة زوجها وما يفيد ردها لمقدم الصداق، وتقديم إيصال استلام مقدم الصداق، أو إنذار العرض وإيداعه، وفي حالة الطلاق للضرر، يتطلب تقديم الزوجة ما يفيد بوقوع الضرر عليها، سواء فيس صورة عنف، أو محاضر موثقة في قسم الشرطة.

الأوراق المطلوبة للطلاق بسبب غياب الزوج

وحال الطلاق لغياب الزوج، تحتاج الزوجة لتقديم وثيقة الزواج، والتحري عن محل إقامة زوجها، للطلاق بسبب حبس الزوج، تقدم وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الصادر بمعاقبة زوجها بعقوبة مقيدة للحرية، وتقديم ما يفيد بأنّ الحكم النهائي لبدء تنفيذ العقوبة.

والطلاق لعدم لإنفاقه عليها، تقدّم الزوجة وثيقة الزواج وأحكام النفقة الصادرة ضده، وتقديم ما يفيد بنهايتها، وإذا كانت دعوى طلاق بسبب زواجه بأخرى، فعليها تقديم ما يفيد بزواج زوجها بأخرى.