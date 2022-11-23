رفض دعوى تعويض نزار الفارس بـ5 ملايين جنيه من رانيا يوسف

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، رفض استئناف الإعلامي العراقي نزار الفارس على رفض دعواه ضد الفنانة رانيا يوسف التي طالب فيها الأخيرة بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بتهمة السب والقذف بعدما ظهرت معه في برنامجه «الفارس».

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

واندلعت الأزمة في يناير من العام الماضي 2021، بين الفنانة رانيا يوسف ونزار الفارس الإعلامي العراقي، بعدما ظهرت «يوسف» في حوار تليفزيوني معه في برنامجه الذي يحمل اسم «الفارس»، وخلال هذه الحلقة أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التصريحات الجريئة التي أدلت بها الفنانة، وهو ما دفع عدد من المحاميين إلى تقديم بلاغات ضدها والمطالبة بتقديمها للمحاكمة.

اتفاق على صيغة الأسئلة

وجاء أوراق الدعوى، أنَّه بتاريخ 5 يناير من العام الماضي 2021، استضاف المدعي نزار الفارس، المدعية رانيا يوسف في برنامجه «مع الفارس»، في حلقة رأس السنة والذي يذاع على قناة العراقية، وتمّ الاتفاق في هذه الحلقة بين الفارس ويوسف على صيغة الأسئلة التي سوف يطرحها عليها ووافقت على هذه الأسئلة.

وتضمنت أوراق الدعوى أنَّه «بعد انتهاء الحلقة هاجم النقاد والإعلاميين والجمهور تصريحاتها الخارجة عن الآداب العامة واعترافاتها بأنّها غير مقتنعة بالحجاب، وأنَّه فرض على المسلمين فقررت أنَّ تزج بالإعلامي زار الفارس ليتحمل عنها أوزارها وتتهمه باقتطاع أجزاء من الحوار وتوصيلها بأجزاء أخرى حتي يظهر الحوار كما ظهر وأنه أدخل الغش والتدليس على المشاهدين والجمهور بعمل مونتاج للحلقة وتعمد إظهارها بهذا الشكل السيء وهذا الكلام عار من الصحة».