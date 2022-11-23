خالد الجندي: السيسي يهتم بالخطاب الديني والأئمة رغم التحديات

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، موضحًا أن الرئيس يهتم بالخطاب الديني وتدريب الأئمة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود بالخير على الأمة كلها، وذلك خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، على «DMC».

الخطاب الديني يؤثر على كل قطاعات الدولة

أضاف «الجندي»، أن الرئيس السيسي فى تحديات مرعبة، وما زال مهتما بتطوير الخطاب الدينى، والأئمة، و«الرئيس عبد الفتاح السيسي شايف إن فى رسالة لابد أن تقدم منهم»، موضحًا أن الخطاب الدينى، يؤثر على كل قطاع فى الدولة، «كفاية إن الزيادة السكانية سببها انحراف بعض الفتاوى عن مسارها الصحيح».

بعض الفتاوى الشاذة تُشجع المواطن على الإنجاب

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض الفتاوى الشاذة تُشجع المواطن على الإنجاب، وهذا مخالف للعقل والدين الإسلامي نفسه، «كفاية الفضيحة اللى عملها السلفيين والإخوان اللى كانوا بيقولوا على كرة القدم فسق وقمار وفجور، وفى النهاية سقطوا ووقعوا فى ملاعب كرة القدم، وبقيوا يدافعون عنها».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة، بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير، الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة، وفق صحيح الدين، وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل.