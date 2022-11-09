وفد صيني يشيد بمناخ الاستثمار في مصر: متفائلون بالمستقبل

عقدت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، اجتماعا مع مصلحة الجمارك المصرية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمريين الصينيين بمصر، كما جرى التشاور حول توقيع برتوكول تعاون بينهما، وسيجرى الإعلان عن تفاصيله قريبا.

أكثر من 40 شركة ومستثمر صيني

حضر الاجتماع الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، ومحمد علاء، الأمين العام للمؤسسة، وزن زو، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة، مجدي طلبه، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وهو هانهاو، عضو مجلس الأمناء لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ومستثمر صيني.

وأبدى الوفد الصيني سعادته باللقاء، وتفاؤله بشأن مستقبل الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار له دورا كبيرا في زيادة حجم الاستثمارات في البلاد.

ويعد هذا الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات والفاعليات التي تجريها مؤسسة رجال الاعمال المصريين الصينيين، مع الجهات المعنية كافة في مصر، لتناول أوجه التعاون ولتذليل المعوقات كافة أمام الاستثمار الصيني بمصر.

معلومات عن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين

جدير بالذكر أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، قد جرى تدشينها كخطوة مهمة، وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر، وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة، ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين؛ إذ شجعت الحكومة المصرية تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير2022 بإنشائها ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.