بالأسماء.. تعيين 5 رؤساء أقسام جدد في كليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات تتضمن تعيين 5 من رؤساء الأقسام الجدد بعدد من الكليات.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور حازم كمال الدين عبد العظيم، الأستاذ بقسم الادارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، رئيساً لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات.

كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والزراعة

كما شملت القرارات تعيين الدكتور السيد عبد الحميد إبراهيم مصطفى، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وأصدر قراراً بتجديد تعيين الدكتور صالح محمود إسماعيل، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تجديد تعيين الدكتور أحمد فرج أحمد محمد الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب، رئيساً لمجلس القسم وذلك لمدة عام.

كلية التجارة

كما تضمنت القرارات قيام الدكتور عبد المنعم بهي الدين محمد متولي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بالجامعة، بعمل رئيس مجلس قسم المحاسبة والمراجعة وذلك لمدة عام.