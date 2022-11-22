اختيار رئيس جامعة أسيوط عضوا في هيئة تنمية الصعيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 3578 لسنة 2022، بضم الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، لعضوية مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، ضمن قرار استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

تطوير حياة 40 مليون مواطن

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، في بيان، عن فخره واعتزازه بعضوية الهيئة المُشكلة بموجب القانون رقم 157 لعام 2018، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم إقراره بموافقة مجلس النواب، والتي تتبع في عملها رئيس مجلس الوزراء، وتعكس عزم القيادة السياسية على تحسين الواقع المعيشي لأكثر من 40 مليون مواطن بمختلف محافظات الصعيد، والسعي الجاد لتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.

خلق حياة كريمة للمواطنين

وأكد القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط حرصه على التعاون والمشاركة الفاعلة والمثمرة مع كافة أعضاء الهيئة، لتحقيق المهمة المنوطة بها، والهادفة إلى وضع خطة للإسراع في تحقيق التنمية الشاملة لمناطق الصعيد، ودعم جهود الرئيس السيسي الساعية إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة لهم وخلق «حياة كريمة» ووضع ذلك ضمن أولويات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.