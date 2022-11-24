«الداخلية» تنتهي من دورة تدريبية لتقديم خدمات المشورة الطبية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، دورة تدريبية تنشيطية، للكوادر العاملة بالقطاع من العاملين في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية «أطباء، وممرضين، وأخصائيين اجتماعيين»، في الفترة من 22 حتى اليوم.

وأُقيمت فعاليات الدورة بحضور كريستينا البرتين، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، و20 مُتدربا من الأطباء والممرضين والأخصائيين الاجتماعيين بقطاع الحماية المجتمعية.

فعاليات الدورة

وبدأت فعاليات الدورة بكلمة كريستينا البرتين، التي أعربت خلالها عن شُكرها لـ وزارة الداخلية وتطلعها لمزيد من التعاون في هذا المجال، وتقديرها للحرص التعاون المُثمر في مجال تطوير قدرات العاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال التنسيق والشراكة الإيجابية مع الكيانات الأُممية المعنية والتطلع للاستفادة من البرامج التدريبية المعدة للارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري.