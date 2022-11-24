أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ يتفقدون مرفق إسعاف المحافظة

شهد مرفق إسعاف كفر الشيخ، أول زيارة لأعضاء برلمان الشباب، تنفيذاً لتوصيات اللقاء الحواري الأول بين المحافظ اللواء جمال نور الدين، وأعضاء برلمان الشباب.

تطور مرفق الإسعاف

وأكد أعضاء برلمان الشباب، أن مرفق إسعاف كفر الشيخ نموذج يحتذى به في الهمة والنشاط، لما شاهدوه من تميز في أداء عملهم بدء من تلقي الإشارات عبر أحدث أجهزة الاتصالات بغرفة العمليات بالمرفق، والانتقال بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، إضافة لتجهيزات سيارات الإسعاف من أجهزة متعددة، عبارة عن جهاز التنفس الصناعي، وجهاز الصدمات، ومقياس الأنشطة الحيوية داخل الجسم التي تُساعد في نقل المصابين.

وخلال الزيارة، عرض الدكتور أحمد الجنزوري مدير عام الإسعاف بالمحافظة، المهام التي يؤديها المرفق، وما يضمه المرفق من إمكانيات متعددة، وتم عرض فيديو شرح عن الإسعاف وأنواع السيارات والتطوير النهائي في المنظومة، وتجول وفد البرلمان داخل المبنى الرئيسي، والتعرف علي كل الأقسام، ودور كل عضو في المنظومة، وكذلك غرفة تلقي البلاغات، ومتابعة سيارات الإسعاف من لحظة البلاغ إلى عودة السيارة إلى منطقة التمركز.

نموذج محاكاة لإنقاذ مواطن

وجرى عرض نموذج محاكاة لإنقاذ حياة مواطن من حادث سيارة، وبعدها توالت الجولات لجولة داخل سيارة الإسعاف، والتعرف على كل أجزاء السيارة، وكافة الأجهزة التي تُساعد في بقاء الحالة على قيد الحياة، وأسطول سيارات الإسعاف، والذي يتكون من 100 سيارة، عبارة عن 61 سيارة فولكس، و30 سيارة مرسيدس، و9 سيارات تويوتا، من بينهم 38 سيارة تي فيف، و8 سيارات مرسيدس اسبرتر، و15 سيارة نيو كرافتر، و11 سيارة نيو مرسيدس، و6 سيارات فيتو، و5 سيارات شورت مرسيدس، وسيارة اكلاس، وسيارتين ميديام مرسيدس، و5 سيارات حياة كريمة، بالإضافة إلى الأسكوتر الكهربائي، وغرفة عمليات، وسيارات الدفع الرباعي، ولانشات نارية، وسيارات ذاتية التعقيم، وطائرة إسعاف هليكوبتر.

جدير بالذكر، أن هيئة الإسعاف المصرية هي هيئة مستقلة أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2009م، وهي تُقدم الخدمات الطبية العاجلة، ولها أهمية كبيرة لأنها تتعلق بإنقاذ حياة المواطنين والأجانب في مصر.

وأولت هيئة الإسعاف المصرية اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الطبية العاجلة للوصول إلى تقديم الخدمات الإسعافية طبقاً للمقاييس العالمية.