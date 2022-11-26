«لو هتقدم في مجلس الدولة دفعة 2022».. اعرف مواعيد سحب الملفات

يبحث الكثير من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة على مواعيد التقديم في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022، وتحديدًا موعد كل جامعة في التقديم والذي يبدأ من يوم 3 إلى 19 ديسمبر المقبل، ونرصد لكم في السطور التالية توقيتات كل جامعة في التقديم على الوظيفة.

موعد سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022

وسيبدأ سحب الملفات للتقديم في وظائف مجلس الدولة 2022 لخريجي جامعة القاهرة السبت 3 ديسمبر المقبل، ويليها باقي الجامعات، وفقًا للنظام الذي أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.

ويبدأ سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وفقا للمواعيد الآتية لكل الجامعات، كالتالي:

جامعة القاهرة السبت 2022/12/3

جامعة عين شمس الأحد 2022/12/4

جامعة الإسكندرية- جامعة طنطا الاثنين 2022/12/5

جامعة المنصورة- جامعة حلوان الثلاثاء 2022/12/6

أكاديمية الشرطة الأربعاء 2022/12/7

جامعة أسيوط - جامعة المنيا الخميس 2022/12/8

جامعة الزقازيق- جامعة بنها السبت 2022/12/10

جامعة جنوب الوادي- جامعة الفيوم الأحد 2022/12/11

جامعة المنوفية- جامعة السادات الاثنين 2022/12/12

جامعة بني سويف- جامعة أسوان الثلاثاء 2022/12/13

جامعة الأزهر (بنات) الأربعاء 2022/12/14

جامعة الأزهر (بنين) الخميس 2022/12/15

جامعة سوهاج - جامعة بورسعيد السبت 2022/12/17

الجامعة البريطانية- الجامعة الألمانية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- جامعة فاروس- جامعات أخرى، يوم الأحد 2022/12/18

أما بالنسبة لمواعيد التخلفات فستكون يوم الاثنين 2022/12/19.