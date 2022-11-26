متطوعات حياة كريمة بالمنيا.. خلية نحل تعمل في حب مصر

لم يقتصر دور متطوعات حياة كريمة في المنيا علي الدعم والمساندة المعنوية لإنجاح المبادرة في كل قرى ونجوع المحافظة من أجل بناء الجمهورية الجديدة، بل أنهن تركن بيوتهن وأسرهن وأعمالهن من أجل العمل علي الأرض كخلية نحل متجانسة، والمشاركة الفاعلة في المبادرة.

حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

وقالت الدكتورة إيمان علي، متطوعة ومنسقة المبادرة بمركز سمالوط، إن متطوعات حياة كريمة في محافظة المنيا، كن العنصر الأساسي والفعال في حملة «بالوعي..مصر بتتغير للأفضل»، والتي استهدفت كافة القرى والعزب والنجوع، لنشر الوعي بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوي وهي الزيادة السكانية، الزواج المبكر وزواج الأقارب، تنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات، والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

توزيع المساعدات الإنسانية على المستحقين

وأضافت، أن متطوعات حياة كريمة كان لهن دورًا في المبادرات المختلفة، وحرصنا علي التواجد بين الأهالي لحصر المستحقين في كل قرى ونجوع وعزب المحافظة لتوفير كرتونة سلع غذائية متكاملة وتسليمها من خلال المتطوعين، وبمجرد البدء في مبادرة فرصة كريمة لسداد ديون الغارمين، نظمنا لقاءات مع الغارمين والغرامات في السجون، وانطلقنا للفحص الميداني ومعرفة مدى استحقاقهم، لتسديد الديون عنهم وإخراجهم من السجون مع توفير دعم اقتصادي مستقبل ليبدؤوا حياة كريمة وجديدة.

كما كان للمتطوعات دور في التواجد والتوعية بين الأهالي لسماع مطالبهم من خلال حملات توعوية، ومنها بالوعي مصر بتغير للأفضل، بمشاركة وزارة التضامن، وتحدثنا مع سيدات القرى عن أهم القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وحملة 2 كفاية لتشجيع الأسرة على الاكتفاء بطفلين، وتم تقديم عرض مسرحي لتوضيح خطورة الزواج المبكر.

كما كان للمتطوعات مشاركات واسعة في الجانب الطبي والصحي الذي تقدمه المؤسسة سواء بالقوافل الطبية التي تجوب قرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة أو بما تقدمه المؤسسة من جراحات عاجلة وتوفير علاج طويل المدى من خلال بروتوكول تعاون مع المستشفى الجامعي.