وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة المنيا

تلقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة «الأكاديمية الروسية الدولية للدراسات المُتخصصة»، والكائن مقرها في شارع أبراج الري - برج 6 - بمحافظة المنيا، وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة في التخصصات التالية صحافة وإعلام، سياحة وفنادق، محاسبة وإدارة أعمال، مساحة وخرائط، تمريض، تحاليل، علاج طبيعي، كمبيوتر، دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المُختصة.

تدعي منح دبلوم دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي

كما داهمت اللجنة المُنشأة المُسماة «المعهد الدولي البريطاني للخدمات الطبية والإدارة وعلوم الحاسب IBI» والكائن في 9 شارع العبور – عدنان المالكي - بمحافظة المنيا، وتروج لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، ولا يُشترط مجموع أو سنة التخرج، على أن تكون مدة الدراسة عامين دراسيين، وتزعم حصول الطلاب على شهادة مُعتمدة في أقسام «التمريض وهندسة الحاسب وإدارة الأعمال والصحافة والإعلام والحاسب الآلي والمساحة ودبلومة اللغة الإنجليزية»، وتدعي منح دبلوم دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن الجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمُخاطبة مُحافظ المنيا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

لجنة الضبطية القضائية

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأكد عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من مُلاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، ترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المُكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات مُتتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي، أنّ التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي ساهم في زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنّه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.