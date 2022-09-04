محافظ قنا: طرح 40 ألف دجاجة في منافذ البيع بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ذبح دفعة جديدة من الدواجن التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، بعدد 40 ألف دجاجة تحت إشراف الطب البيطري، وذلك بالمجزر الآلي التابع للمحافظة، استمرارًا لنهج الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل.

طرح الدواجن في منافذ بيع محافظة قنا

وأضاف محافظ قنا، أنه سيتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنتجات تشمل «دواجن مجمدة وطازجة، وراك صافي، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، مفروم دواجن، كبدة صافي، فيليه، قوانص وقلوب».

سعر دواجن محافظة قنا

وأضاف «الداودي» أن هذه الدواجن المذبوحة من مزارع مشروع الأمن الغذائي في المحافظة، سيتم طرحها بأسعار رخيصة، وسوف تكون أرخص سعر فراخ في مصر، لأن هذا المشروع هدفه تقديم الدعم لكل مواطني قنا.

وأكد محافظ قنا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتسعى لتطوير ورفع كفاءة المجازر الآلية للحوم والدواجن، وتوفيرها للمواطنين بالجودة المناسبة وبأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.