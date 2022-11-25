كفر الشيخ الأزهرية تحصد مراكز متقدمة في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المركز الأول على مستوى مناطق الجمهورية بالتصفيات النهائية لمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم للفتيات عن المرحلة الإعدادية، كما حصلت على المركز الخامس بنفس المسابقة عن المرحلة الثانوية، وجاءت بالمركز العاشر للمرحلة الابتدائية، بالمسابقة التي تُنظمها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، التي أُقيمت فعالياتها بـ15 مايو بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 من نوفمبر الجاري.

نتائج المسابقة عن المرحلة الابتدائية للفتيات

ومن واقع نتائج المسابقة عن المرحلة الابتدائية للفتيات، حُصد المركز العاشر بها على مستوى مناطق الجمهورية للطالبة هاجر حمادة محمد خلاف، طالبة بمعهد سيدي سالم الابتدائي الأزهري.

وبحسب ما أسفرت عنه نتائج المسابقة بالمرحلة الإعدادية للفتيات؛ حصلت بها الطالبة بسملة محمد سالم محمد؛ المركز الأول على مستوى مناطق الجمهورية، وهي طالبة بمعهد فتيات سيدي سالم الإعدادي الأزهري.

بينما عن نتائج المسابقة بالمرحلة الثانوية للفتيات؛ حصلت الطالبة حبيبة هاني النجار؛ على المركز الخامس على مستوى مناطق الجمهورية، وهي طالبة بمعهد فتيات قلين الثانوي الأزهري.

تكريم الطالبات الفائزات بهذه المراكز بجوائز مالية

وتم تكريم الطالبات الفائزات بهذه المراكز بجوائز مالية وعينية قيمة، من قبل الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف، علاوة علي تكريم هناء علي طه يحي، المشرفة المصاحبة للطالبات خلال فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة.

هذا ومن جانبه أشاد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بالطالبات الفائزات بالمراكز المتقدمة بالمسابقة، موجهاً الشكر لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وللقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد التي ينتسب لها هؤلاء الطالبات الفائزات بالمسابقة.

ويقوم على الإشراف العام علي مسابقات رعاية الطلاب بالمنطقة حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، ويتابع فعالياتها زينب عبد الحميد مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ويُعد لها حنان الوكيل، عضو رعاية الطلاب بالمنطقة.