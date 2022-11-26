درجات الحرارة اليوم السبت 26-11-2022.. العظمى في القاهرة 22 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26 نوفمبر، وقالت إن العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ستصل إلى 22، والصغرى 15، والسواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 16، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 19.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى اليوم على شمال الصعيد ستصل إلى 23 والصغرى 13، وجنوب الصعيد العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة، أن اليوم السبت، سيشهد أمطارا خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية.

أمطار حتى الثلاثاء المقبل

وتستمر الأمطار حتى الثلاثاء المقبل، باستثناء يوم الأحد فقط، إذ تتفاوت شدتها من منطقة لأخرى، إذ تتساقط الأمطار الاثنين المقبل، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل.