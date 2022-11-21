الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارا.. وشبورة كثيفة على الطرق

يسود اليوم طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، بشأن حالة الطقس اليوم، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا، على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، وجبال البحر الاحمر، والسواحل الغربية، في حين يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ تأثير الشبورة المائية الصباحية، باقٍ على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية حتى نحو التاسعة صباحا.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، سجلت درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26 - 16

- بنها 26 - 17

- دمنهور 26 - 16

- كفر الشيخ 26 - 16

- المنصورة 27 - 17

- دمياط 25 - 16

- بورسعيد 26 - 18

- الإسماعيلية 28 - 15

- السويس 27 - 15

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 16

- شلاتين 31 - 22

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 24 - 16

- وادي النطرون 27 - 16

- مطروح 24 - 16

- السلوم 25 - 15

- سيوة 25 - 11

- العريش 27 - 14

- رفح 26 - 13

- الطور 25 - 14

- كاترين 22 - 08

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 26 - 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27 - 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 27 - 14

- بني سويف 27 - 13

- المنيا 27 - 12

- أسيوط 28 - 13

- سوهاج 29 - 14

- قنا 31 - 17

- الأقصر 32 - 16

- أسوان 33 - 17

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 31 - 16

- أبو رماد 30 - 22

- رأس حدربة 27 - 19.