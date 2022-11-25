«أحمد» حفظ القرآن الكريم في فترة «كورونا»: مفيش مستحيل

رغم انشغاله في مشروع تخرجه بكلية الهندسة، والرعب الذي عاشه العالم أجمع بسبب وباء «كورونا»، لكنه قرر أن يصنع الأمل لنفسه، وأن يستغل فترة الجائحة في حفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين.

أحمد مرسي، صاحب الـ24 عاماً، ابن مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، وخريج كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، الذي استطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين، بل ويسعى حالياً في الحصول علي إجازة في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

حفظ القرآن الكريم في عامين وشهرين

«رحلة حفظ القرآن الكريم بدأت من شهر سبتمبر سنة 2020 لما سألت نفسي سؤال واللي هو لما أنت قادر تحفظ أسماء لعيبة الكورة بتواريخ ميلادهم وتاريخ الماتشات والبطولات ومين سجل سنة 1987، وكم معلومات الهائلة.. طب ما تبدأ تحفظ الحاجة إللي هتنفعك في الدنيا والآخرة وتعرف هو أنت ناقصك إيه عشان تحفظ؟ هو الأطفال الصغيرة والناس الكبيرة إللي حافظة دي أحسن منك في إيه أو زيادة عنك إيه؟»، بهذه الكلمات بدأ أحمد مرسي، حديثه لـ«الوطن».

ويضيف «مرسي»، «بعد ما سألت نفسي كل الأسئلة دي هنا كان القرار الأهم في حياتي وهو إني هبدأ أحفظ القرآن الكريم وهتعلم أقرأه صح، وبعد سنتين وشهرين الحمد لله أنا بختم القرآن حفظًا في رحلة متعتها في المشوار مش في الوصول».

كان يُقسم وقته بين دراسة الهندسة وحفظ القرآن الكريم

حرص «مرسي» على تقسيم وقته بين دراسته في كلية الهندسة وإنهاء مشروع تخرجه وبين حفظ القرآن الكريم: «اعتبرت إن القرآن مادة زيادة عندي في الكلية واديتلها وقت زي باقي المواد في أيام الدراسة وفي الأجازة كنت بزود قدر الحفظ، وكان دايماً وقت الحفظ بيختلف على مدار سنتين وعلى حسب احنا في الصيف ولا الشتا، وعلى حسب أنا في امتحانات ولا لأ، يعني بيبقى على حسب الظروف المتاحة».

وتابع «أنا حفظت في كل الأوقات على مدار السنتين وسمّعت في كل الأوقات أيضاً، لكن الوقت الأفضل بالنسبالي منهم كان بعد الفجر طبعاً ومحفظتش على إيد شيخ واحد لأن الظروف كانت بتختلف كل فترة لكن أهم 2 في رحلة الحفظ هما الدكتور طارق رخا، طبيب العيون، والشيخ جمعة بدوي، إمام وخطيب مسجد الرحمة ببيلا».

ويتابع «مرسي»، «أهلي كانوا سُعداء طبعاً، وبيشجعوني دايماً، وكنت حافز لكتير من أصدقائي إنهم يبدأو حفظ، وفي حاجة بقولها لنفسي قبل أي حد حفظ القرآن مش هو المراد لكن العمل به هو المطلوب.. لأن لو واحد حافظ آية واحدة بس وبيعمل بيها خيرٌ عند الله من واحد حافظ الـ30 جزء لكن مش بيعمل بيهم».

«أحمد» ينصح الشباب بحفظ القرآن الكريم

وتابع: «حابب أقول لأي حد نفسه يحفظ ومكسل أو مش عارف يبدأ إزاي مش لازم تكون أزهري مش لازم تكون بتحفظ من وأنت صغير إبدأ دلوقتي عادي متكسلش، مشروع حفظ القرآن هو المشروع الوحيد اللي مفيهوش خسارة كله مكسب بس، لأنك حتى لو قعدت تحفظ 10 سنين فكلهم حسنات في ميزانك يعني أنت كده كده كسبان، فاخد أول خطوة دلوقتي».