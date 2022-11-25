سيدة أوكرانيا الأولى: مستعدون لتحمل انقطاع الكهرباء مقابل الانضمام للاتحاد الأوروبي

قالت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأوكرانيين على استعداد التحمل لسنين انقطاع التيار الكهربائي الذي تشهده بلادهم إثر الأزمة مع روسيا مقابل إمكانية رؤية أوكرانيا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

زيلينسكا: السلام بالنسبة لكل الأوكرانيين يعادل النصر

وأضافت زيلينسكا، في مقابلة خاصة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أذيع اليوم الجمعة، أن انقطاع التيار الكهربائي في بلادها ليس أسوأ الأمور التي يمكن أن تحدث هناك، في ظل ما تواجهه أوكرانيا من العديد من التحديات، ووقوع العديد من الضحايا، فضلا عن الكثير من الدمار.

وأشارت إلى أن استطلاعًا للرأي أظهر أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين أي ما يمثل أكثر من 90% أعربوا عن استعدادهم لتحمل انقطاع الكهرباء لمدة سنتين أو ثلاث في حال استطاعوا أن يروا آفاق انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه على الرغم من صعوبة المدة إلا أن هناك دوافع تساعدهم على المواصلة.

وشددت على أن السلام بالنسبة لكل الأوكرانيين يعادل النصر، لأنهم يدركون جميعًا أنه بدون النصر لن يحل السلام في بلادهم.