الرئيس الأوكراني: يجب محاسبة روسيا وإدانتها من قبل مجلس الأمن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يدعو لتعزيز دفاعات بلاده الجوية، داعيا مجلس الأمن إلى إدانة الهجوم الروسي واستهدافهم للبنية التحتية في بلاده، ومحاسبة المتسبب في هذا الهجوم بحسب كلمة له أمام مجلس الأمن قبل قليل نقلتها قناة سكاي نيوز عربية مساء اليوم الأربعاء.

تنديد أمريكى أوروبي بتصرفات روسيا

وفي الوقت ذاته أوضح مجلس الأمن القومي الأميركي، أن ضربات روسيا على أوكرانيا هدفها زيادة معاناة المدنيين وسط إعلان البرلمان الأوروبي أن روسيا دولة راعية للإرهاب.