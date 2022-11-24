موسكو: نستهدف مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة لدفعها للتفاوض

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، استهداف مرافق البنية التحتية للطاقة وغيرها في أوكرانيا، التي تستخدم لتزويد الوحدات العسكرية الأوكرانية.

وقال نيبينزيا، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، إنه من أجل إضعاف القدرة العسكرية لخصومنا وتدميرها، يتم استخدام أسلحة عالية الدقة لاستهداف مرافق البنية التحتية للطاقة وغيرها، المستخدمة لتزويد الوحدات الأوكرانية بالأسلحة والإمدادات اللوجستية، وتوفير الاتصال للتشكيلات المسلحة الأوكرانية.

نيبينزيا: دونباس خنقت اقتصاديا على مدى 8 سنوات

وأضاف أن الكثيرين أعربوا عن أسفهم من انقطاع الكهرباء والماء على سكان أوكرانيا، و«لكن لا نتذكر أي شخص في الغرب أعرب عن قلقه بعد أن حرم سكان شبه جزيرة القرم من الماء والكهرباء عام 2015، بسبب أفعال أوكرانيا، ناهيك عن دونباس التي خنقت اقتصاديًا على مدى 8 سنوات».

وشدد على أن سقوط الضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا يحدث بسبب الدفاع الجوي الأوكراني، الذي يقع وسط المدن، حيث تصيب شظايا الصواريخ مواقع لم تستهدفها روسيا.

وأكد نيبينزيا أن استهداف منشآت البنية التحتية في أوكرانيا يأتي ردًا على ضخ السلاح الغربي إلى هذا البلد، مشددًا على ضرورة القضاء على القدرات القتالية للجيش الأوكراني؛ لدفع كييف لقبول المفاوضات وتحييد التهديد لأراضي روسيا ووحدتها.