خالد الصاوي يكشف عن أفضل هدية تلقاها في عيد ميلاده: سيارة من الوالد

احتفلت «الوطن» مع الفنان خالد الصاوي، بعيد ميلاده الـ 59، داخل منزله، اليوم الجمعة، إذ أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1963، وقد أعرب عن سعادته باحتفال الجريدة معه.

احتفال خالد الصاوي بعيد ميلاده

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحب مفاجآت أصدقائه له، وأيضا زوجته، فيما يخص الاحتفال بعيد ميلاده، اذ فاجأته زوجته، العام الماضي، بالاحتفال بهذه المناسبة في مكتب الفنان تامر حسني.

وعن أفضل هدية تلقاها في عيد ميلاده، قال خالد الصاوي: «أفضل هدية تلقيتها وكانت عزيزة عليّ هي عربية من والدي، وكان نوعها 128، وذلك بعد قيامي ببيع الموتوسيكل بعد قلق والدتي عليّ».

فيلم «مغامرات كوكو»

وينتظر الفنان خالد الصاوي، عرض فيلم «مغامرات كوكو»، بعد انتهاء تصويره، وتدور أحداثه حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

أبطال فيلم «مغامرات كوكو»

ويشارك في بطولة الفيلم، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد أسامة، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، عبد الرحمن طه، سارة سلامة، حمدي الميرغني، ومن تأليف إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.