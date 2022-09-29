خالد الصاوي عن فوز «الاختيار» بجائزة أفضل عمل درامي من الشارقة: فخور جدا

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بحصد مسلسل الاختيار، جائزة أفضل عمل درامي من «الشارقة للاتصال الحكومي»، في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، قائلا: ««فخور للغاية بمشاركتي في الاختيار».

«الصاوي»: تجربتي في مسلسل الاختيار كانت بمثابة تحدٍ كبير

قال خالد الصاوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تجسيده لشخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار كانت بمثابة تحدٍ كبير له.

«الصاوي»: بحاجة لهذه النوعية من المسلسلات الوطنية

وأكد خالد الصاوي: «أننا بحاجة لهذه النوعية من المسلسلات الوطنية لتعريف الأجيال الجديدة بالحقائق التي دارت في أهم الفترات التاريخية لمصر».

مسلسل «الاختيار 3» شارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، وأحمد السقا، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، إيمان العاصي، محمد رياض، صبري فواز وعبد العزيز مخيون بالإضافة إلى الفنانين الشباب من بينهم أمير المصري وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.