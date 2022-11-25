رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مسؤول بالهيئة الإنجيلية لقناة الحياة: شيكارة تقاوي قمح بنصف التكلفة لصغار المزارعين عن كل فدان

كتب:

محمد أيمن سالم
06:12 م | الجمعة 25 نوفمبر 2022
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

قال رفعت ثابت، مسؤول تنمية ريفية في الهيئة القبطية الإنجيلية، إن مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهد اليوم، حملة لتوزيع تقاوي القمح على صغار المزارعين، بدعم 50% من القيمة الإجمالية من السعر.

وأوضح «ثابت» في لقاء مع برنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه يجري اختيار الحالات من بين صغار المزارعين الذين يمتلكون من نصف فدان إلى 1.5 فدان، ودعمهم بتخصيص شيكارة تقاوي مدعمة لكل فدان بنصف التكلفة.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة: مبادرة «ازرع» توزع تقاوي القمح على صغار المزارعين بنصف التكلفة

عضو تحالف العمل الأهلي لقناة الحياة: دائرة مناقشات الحوار الوطني تتسع في المحافظات

مشاركان في مؤتمر تحالف العمل الأهلي بالدقهلية لقناة الحياة: هدفنا الاستماع لمشاكل المواطن

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لقناة الحياة: التحالف يجوب المحافظات للتعريف بالحوار الوطني

قناة الحياة: التحالف الوطني للعمل الأهلي يعقد مؤتمرا جماهيريا في الدقهلية
بقلم محمد أيمن سالم