مسؤول بالهيئة الإنجيلية لقناة الحياة: شيكارة تقاوي قمح بنصف التكلفة لصغار المزارعين عن كل فدان

قال رفعت ثابت، مسؤول تنمية ريفية في الهيئة القبطية الإنجيلية، إن مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، شهد اليوم، حملة لتوزيع تقاوي القمح على صغار المزارعين، بدعم 50% من القيمة الإجمالية من السعر.

وأوضح «ثابت» في لقاء مع برنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه يجري اختيار الحالات من بين صغار المزارعين الذين يمتلكون من نصف فدان إلى 1.5 فدان، ودعمهم بتخصيص شيكارة تقاوي مدعمة لكل فدان بنصف التكلفة.