إصابة 3 من أسرة واحدة إثر تسرب غاز بوتاجاز بشقة بالمنيا الجديدة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر تسرب غاز بوتاجاز، داخل شقة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تسرب غاز بوتاجاز بالمنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم، وتعرضهم للقئ والصداع، إثر تسرب غاز بوتاجاز بشقة سكنية بمدينة المنيا الجديدة.

نقل المصابين لمستشفي المنيا العام

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين إصابة كل من «هالة.م 55 عاما»، موظفة، و«أحمد.ف 56 عاما، موظف، وابنهما عبد العزيز 19 عاما، طالب، بالقيء والصداع بسبب استنشاق غاز من أسطوانة بوتاجاز بشقة سكنية كائنة بإسكان الشباب بالحي الرابع بمدينة المنيا الجديدة، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

وشهدت محافظة المنيا صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة 15 شخص، جميعهم من محافظة سوهاج بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.