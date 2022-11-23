توقيع الكشف الطبي على 1861 حالة ضمن قافلة طبية في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار، خلال يومي 21 و22 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1861 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

الكشف على 386 حالة جراحة

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 386 حالة جراحة، 515 حالة أطفال، و 279 باطنة، 94 قلب، 112 نساء، 73 أسنان، 200 جلدية، 131 أنف وأذن، 71 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 207 مترددا، و 29 حالة موجات صوتية و 6 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 123 مترددا، و خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 17 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 96 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.