مزارعو البحيرة لقناة الحياة: الرئيس السيسي بيعمل كل اللي محتاجينه وبنشكره على دعمه لينا

فرحة عارمة في أرجاء مركز دمنهور، بعد توزيع تقاوي الأقماح بنصف ثمنها، على صغار المزارعين، بدعم من الهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة التضامن الاجتماعي، في إطار مبادرة «ازرع» الوطنية، منعا لاستغلال التجار، ودعما لهم في زراعتهم التي تعد مصدر دخلهم الأساسي.

وعبر صغار المزارعين عن سعادتهم قائلين: «سعر شيكارة التقاوي عند التجار 400 جنيه، والنهاردة اتوفرت لنا الشيكارة بـ 170 جنيها، من خلال المبادرة، الرئيس السيسي بيعملنا كل اللى محتاجينه، وشكرا على دعمه لينا، وبنشكر التحالف الوطني والقيادة السياسية على توفير احتياجاتنا بالأسعار المناسبة المدعمة».

جاء ذلك في لقاء لهم ببرنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على فضائية «الحياة».