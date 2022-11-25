مدير زراعة البحيرة لقناة الحياة: توزيع تقاوي قمح بنصف التكلفة على 250 مزارعا بدمنهور

قال المهندس بدر محمد بدر، مدير مديرية الزراعة في محافظة البحيرة، إن التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية ووزارة التضامن في توزيع التقاوي على صغار المزارعين بنصف التكلفة، أدى لتوفير عدة أصناف بنصف السعر للمزارع.

وأوضح «محمد بدر» في لقاء له ببرنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، أنه جرى توزيع التقاوي على أكثر من 250 مزارعا في مركز دمنهور، وجرى اختيارهم بعض فحص الحالة الاجتماعية.