إصابة 4 في حادث تصادم «ميكروباص وملاكي» بطريق الصعيد بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق الصعيد الزراعي السريع، بالقرب من كمين بني أحمد الغربية في جنوب مدينة المنيا.

حادث تصادم بين ميكروباص وملاكي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 6421 ن س ج، ميكروباص، 3214 ن ب س، ملاكي، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع بالقرب من كمين قرية بني أحمد الغربية، بمركز المنيا.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد سائق الملاكي.

أسماء المصابين في حادث أبوقرقاص ومحافظة بني سويف

أسفر الحادث عن إصابة كل من: «مجدي وهيب 45 عاما، سعداوي زكريا 34 عاما، أحمد عبد المنعم 35 عاما، يقيمون بمركز أبوقرقاص، ومصطفى شعبان 40 عاما»، مقيم بمحافظة بني سويف.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام بمدينة المنيا لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وما بعد الإرتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بطريق الصعيد الزراعي، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.