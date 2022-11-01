إخماد حريق هائل أسفل كوبري مشاة في مدينة المنيا دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، حريقا هائلا اندلع في أكوام قمامة ومخلفات أسفل كوبري المشاة الذي يعبر شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية أمام الشركة المصرية للاتصالات في مدينة المنيا، دون وقوع أي أضرار إو إصابات بشرية.

نشوب حريق في مدينة المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل بأكوام مخلفات وقمامة أسفل كوبري المشاة بجوار محطة سكك حديد مدينة المنيا أمام الشركة المصرية للاتصالات.

الحريق سببه ماس كهربائي دون إصابات

بانتقال قوات الحماية المدنية ورجال الأمن تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لصناديق مهمات تابعة للسكة الحديد، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي دون أي إصابات أو أضرار بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.