حالة الطقس غدا الجمعة 25-11-2022.. فرص سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات

تتوقع الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الممطرة، غدا الجمعة، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وعلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء والسواحل الشرقية، وتمتد وصولا إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا.. فرص سقوط أمطار

أشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناه، ومناطق من القاهرة الكبرى، كما يسود طقس غائم جزئيا على مدن الجمهورية، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية والشمالية أحيانا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسود نهارا، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل للبرودة على جميع المحافظات، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 25-11-2022 على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 23 - 16

- العاصمة الإدارية 23 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 23 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 24 - 16

- السويس 25 - 18

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 23 - 17

- طنطا 22 - 17

- شلاتين 28 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 23 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 16

- الطور 24 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 25 - 15

- نخل 22 - 07

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 26 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 26 - 20

- الفيوم 23 - 15

- بني سويف 23 - 14

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 24 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 24 - 17

- أسوان 27 - 13

- الوادي الجديد 26 - 13

- أبو سمبل 26 - 18

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 20