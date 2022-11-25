«مصر تستطيع» يعرض تقريرا عن رنا حامد أول باحثة مصرية تقهر الظلام وتحصل على الدكتوراه

عرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة «dmc»، تقريرا عن الدكتورة رنا حامد، التي فقدت البصر وعوضته بالعزيمة والإرادة، بعنوان «رنا حامد تسير على خطى عميد الأدب العربي طه حسين».

وحصلت الباحثة رنا حامد عوضين على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة المنصورة، لتكون بذلك أول طالبة كفيفة تقهر الظلام وتحقق هذا الإنجاز.

رنا حامد: شعوري لا يوصف عند الحصول على الدكتوراه

وقالت الدكتورة رنا حامد خلال التقرير: «شعوري لما حصلت على الدكتوراه كان لا يوصف وكان طموحي من صغري، وحسيت إني عملت إنجاز، وأنجزت حلمي من وأنا طفلة. وعمري مفكرت إني أوقف أو مكملش، لأني عارفه إني هتعب وهييجي وقت وارتاح».

وأوضح الدكتور حمدي شاهين، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة، والمشرف على رسالة رنا حامد، «في اليوم الأول اللي تحدثنا فيه عن تسجيل رنا لدرجة الدكتوراه كان ينتابني بعض القلق عليها، لكن بمعرفتي بيها اطمأنيت وربنا توج مجهودها بنجاح».

وجاء بالتقرير: «حصلت على الدرجة العلمية ولخصت إنجاز كبير بنجاحها، لكن معبرتش عن كل ساعة وثانية ولحظة وعن آلامها وحلمها وكفاحها وإرادتها الفولاذية، وقدرت تقهر الظلام، وتحارب مجهول لا تراه، وتقدم لنا نموذج جديد لا يتحجج بالظروف».