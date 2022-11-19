أستاذ اقتصاديات الصحة: المبادرات الرئاسية حققت طفرة كبيرة

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، إنّه بحلول عام 2030 ستمتلك مصر منظومة صحية متكاملة تشمل كل المصريين، موضحًا: «على مستوى البنية التحتية، كان من المهم أن يمتلك كل مواطن مصري في محافظات الجمهورية آلية الوصول إلى الخدمة الصحية»، وحققت المبادرات الرئاسية الصحية طفرة كبيرة، إذ أنها كمنظومة غطت الشعب المصري كله بداية من مرحلة الحمل حتى كبار السن.

تحسين تقديم الخدمة الطبية

وأضاف عنان خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «هناك أيضا ملف تقديم الخدمة الطبية، وجرى إطلاق منظومة التأمين الشامل، بحيث يكون لكل المصريين تغطية صحية، وفي عام 2010 كان 65% من الإنفاق على الصحة من المواطن نفسه، وبالتالي فإن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تحسين هذه النسبة».

تعامل ناجح مع ملف الأدوية

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة: «كان هناك مشكلة في الأدوية، وفي الماضي كان يتم طرح الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا وننتظره في مصر لسنوات طويلة، لكن هذا الأمر تغير كثيرا في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال جرى طرح أدوية ضمور العضلات الشوكي في أمريكا ثم مصر بعدها بعدة أشهر».

وأشار، إلى أن الدولة المصرية أطلقت أكبر حملة في التاريخ للكشف على مرض فيروس سي، فمنذ عام 2019 ولمدة سنة ونصف تم علاج 1.2 مليون مواطن مصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي.