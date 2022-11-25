تموين سوهاج: تحرير 1431 محضرا تموينيا خلال 15 يوما

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، حملات مكبرة على مستوى المراكز والمدن في ناحية مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين في مديرية أمن سوهاج، خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات، ورصد شكاوى الأهالي.

حملات تموينية في سوهاج

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أن حملات التموين أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة خلال الأسبوعين الماضين، في الفترة من 13 حتى 24 من الشهر الجاري.

وتنوعت المحاضر بين «نقص وزن، تصرف في مخزن، إيقاف، عدم ترخيص منشاة، سلع مجهولة المصدر، تجميع بنزين، وسجلات، عدم إعطاء بون صرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم تمكين من تفتيش، امتناع عن البيع»، بإجمالي 1431 محضرا أثناء المرور على المخابز، وفي مجال البترول والأسواق تنوعت المحاضر بين «بوتاجاز، لحوم وجزارة، غش تجاري، تاجر تمويني، سكر».

تحرير المحاضر اللازمة

وأكد «إبراهيم» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات المُتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.