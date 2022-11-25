العثور على جثة طفل في كيس بلاستيك داخل صندوق قمامة بالمرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل «لقيط» داخل كيس بلاستيك ملقى في صندوق قمامة بمنطقة المرج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تحليل البصمة الوراثية

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بالمتهمة في حال القبض عليها، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة من ألقى بها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغًا بالعثور على جثة لقيط داخل كيس ملقى في صندوق قمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة لقيط داخل صندوق قمامة أسود اللون وملقى داخل صندوق قمامة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.