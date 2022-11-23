العثور على جثة شاب ملقاة في القمامة بالدقهلية

عثر أحد الأهالي على جثة شاب في محافظة الدقهلية اليوم، ملقاة في القمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف أمام قاعة أفراح بطريق «ميت غمر - الزقازيق»، وجرى نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف ضباط مباحث مركز يمت غمر، من جهودهم لكشف غموض الحادث.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة في القمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف أمام قاعة الملكة بطريق ميت غمر الزقازيق بمحافظة الدقهلية.

الأمن ينتقل لموقع العثور على الجثة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «وائل ابراهيم محمد احمد حسنين»، 29 عامًا، عامل، ومقيم ميت القرشي وبه جرح طولي بالرأس وجرح بالأنف ومعه جميع متعلقاته «محفظة، ومبلغ مالي، وهاتفه المحمول» كما عُثر بحوزته على مطواة.

غياب الشاب عن بيته منذ أمس

وباستدعاء والده وسؤاله في محضر الشرطة، أكد خروج نجله مساء أمس وعدم عودته، وأنه سمع من الأهالي بالعثور على جثته ولا يعرف سبب وفاته.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وغموض الحادث.

ومن جانبه قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، في تصريحات ل «الوطن» إن قانون العقوبات المصري حدد درجات القتل، في مواده من 230 إلي 236 بداية من القتل العمد وصولا إلى ضرب أفضى إلى موت، وإذا خلت أوراق القضية من نية القتل عند المتهم وقت ارتكاب الواقعة تكون العقوبة بالمادة 236 من قانون العقوبات، وهي ضرب أفضى إلى موته وعقوبته في القانون السجن مدة تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، أما إذا ثبت القتل العمد فتكون عقوبته الإعدام.