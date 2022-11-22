العثور على جثة شاب بمنزله في القاهرة الجديدة.. والنيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل شقته في منطقة القاهرة الجديدة، وتُحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

بلاغ من جيران الشاب

تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من سكان أحد العقارات السكنية بدائرة قسم الشرطة بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تمّ كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متعفنة لشاب.

سلامة جميع منافذ الشقة

وبالمعاينة، تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفي وكذلك هاتفة المحمول، وكشفت التحريات أنَّ شقيق المتوفي مقيم معه في الشقة بسبب عملهما في منطقة القاهرة الجديدة.

وأضافت التحريات أنَّ شقيق المتوفي سافر الشهر الماضي في إجازة من عمله، ولم يعود، ورجحت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات