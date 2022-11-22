العثور على جثة شاب في منزله بدار السلام.. مات بجرعة مخدرات زائدة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب داخل منزله في منطقة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها وفحص المترددين على العقار.

وتلقي مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور على جثة «محمد ن» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وعدم وجود إصابات ظاهرية.

جرعة مخدرات زائدة

كما أكدت التحريات سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، والعثور على متعلقاته الشخصية، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن يكون سبب الوفاة، تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.