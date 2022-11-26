أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم السبت

تباينت أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور، إذ سجلت استقرارا في الأخير، نظرا لانخفاض أسعاره مقارنة بالأسواق الأخرى، ونظرا لتوافر الشتل الشتوية من جميع أصناف الخضروات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية وسوق العبور اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة العبور

وفيما يخص أسعار الخضروات اليوم، تراوح سعر الطماطم داخل سوق الجملة بالعبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الكيلو من الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

تراوح سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه.

تراوح سعر الفلفل الأخضر البلدي الحار بين 4 و5 جنيهات.

استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

تراوح سعر البامية بين 16 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكرنب بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

بلغ سعر البطاطس 6 جنيهات.

سجلت الكوسة 11 جنيها.

سجل الثوم الأبيض البلدي نحو 20 جنيها.

سجل سعر الكيلو من البصل الأحمر نحو 6 جنيهات.

سجل سعر الكيلو من البصل من النوع الأصفر نحو 8 جنيهات

سعر الكرنب 8 و10 جنيهات.

سجل الباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات

استقر سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

بلغ سعر الليمون البلدي 14 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الخيار 10 جنيهات.

تراوح سعر الطماطم بين 8 و10 جنيهات.

سجل سعر بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو.

بلغ الكيلو من الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها.

الفلفل الألوان 28 - 30 جنيها.