أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، استقرارًا في جميع الأصناف، ومنها الطماطم والبصل والفلفل بجميع أنواعه، بفضل توافر المعروض.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

تراوح سعر الطماطم داخل سوق الجملة بالعبور، بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، والكوسة بين 4 و7 جنيهات، والملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 3 و4.5 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الحار الأخضر البلدي بين 4 و5 جنيهات.

كما تراوح سعر الفلفل الأحمر الحار بين 4 و5 جنيهات، والفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، والثوم بين 7 و11 جنيهًا، وكيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

وصل سعر البطاطس إلى 6 جنيهات، والكوسة بـ11 جنيها، والثوم الأبيض البلدي 20 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر 6 جنيهات، والأصفر 8 جنيهات، والكرنب 8 و10 جنيهات للحبّة، والباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

وفي الأسواق المحلية استقرت أسعار الخضروات ومن بينها سعر الليمون البلدي الذي سجل 14 جنيها للكيلو، والخيار 10 جنيهات، والطماطم بين 8 و10 جنيهات، بينما سجل سعر بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر سجل 12 جنيها، والفلفل الألوان 28 جنيها.