أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

واصلت الخضروات استقرارها في الأسواق المحلية وداخل أسواق الجملة، لتوافر المخزون من السلع الغذائية التي تتابعها الكثيرات من ربات البيوت بشكل يومي في الأسواق المحلية.

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار البطاطس اليوم بين 6 و8 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 4 و5.5 جنيه، الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، الباذنجان الأبيض تراوح بين 4 و5.5 جنيه، فيما تراوح سعر الطماطم داخل شوادر سوق الجملة بالعبور، بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، بينما الكوسة بين 4 و7 جنيهات، والملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، البصل بين 3 و4.5 جنيه.

كما تراوح سعر الفلفل الحار الأخضر البلدي بين 4 و5 جنيهات، الفلفل الأحمر الحار بين 4 و5 جنيهات، الفاصوليا الكيلو بين 5 و7 جنيهات، والثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

وصل الليمون البلدي في الأسواق المحلية لـ14 جنيها، والخيار 10 جنيهات، والطماطم بين 8 و10 جنيهات، بينما سجل سعر بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو، بطاطس بين 6 و7 جنيهات، والكوسة بـ11 جنيها، والثوم الأبيض البلدي 20 جنيها.

كما سجلت أسعار الخضروات استقرارا في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر الكيلو جرام من البصل الأحمر 6 جنيهات، والأصفر 8 جنيهات، والكرنب 8 و10 جنيهات للحبّة، والباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات، سعر الجزر سجل 10 جنيهات، الرومي الأخضر سجل 12 جنيهات، الفلفل الألوان 28 جنيها.