أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس

شهدت أسعار الخضروات استقرارا في جميع الأصناف بالسوق المحلي، نظرا لتوافر الشتل الشتوية من جميع أصناف الخضروات، مثل الطماطم والبصل والخيار، والكرنب، القرنبيط وغيرها من الخضروات الشتوية.

أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة العبور

وفيما يخص أسعار الخضروات اليوم، تراوح سعر الطماطم داخل سوق الجملة بالعبور، بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، بينما بلغ سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات، وسعر الكيلو الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، وبلغ سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الأخضر البلدي الحار بين 4 و5 جنيهات.

كما استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا، والبامية بين 16 و20 جنيهًا، والكرنب بين 5 لـ7 جنيهات، والقرنبيط بنفس سعر الكرنب.

أسعار الخضروات في الأسواق

بلغ سعر البطاطس 6 جنيهات، وسجلت الكوسة 11 جنيها، وسجل الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها، وكيلو البصل الأحمر 6 جنيهات، وكيلو البصل من النوع الأصفر 8 جنيهات، وسعر الكرنب 8 و10 جنيهات للحبّة، وسجل الباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الجزر 10 جنيهات.

كما بلغ سعر الليمون البلدي 14 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الخيار 10 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم بين 8 و10 جنيهات، في حين سجل سعر بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو، وبلغ الكيلو من الفلفل الرومي الأخضر 12 جنيها، والفلفل الألوان 28-30 جنيها.