أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

تتابع الكثيرات من ربات البيوت أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الأحد 20 نوفمبر، والتي شهدت استقرارا بسبب توافر الأصناف المختلفة.

أسعار الخضروات اليوم

وتراوح سعر الطماطم داخل شوادر سوق الجملة بالعبور، بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو، بينما الكوسة بين 4 و7 جنيهات، والملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه، البصل بين 3 و4.5 جنيه، بينما البطاطس بين 6 و8 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 4 و5.5 جنيه، الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات، الباذنجان الأبيض تراوح بين 4 و5.5 جنيه.

بينما وصل سعر الكيلو جرام البامية تراوحت بين 16 و20 جنيهًا، الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4 و5 جنيهات، الفلفل الأحمر الحار بين 4 و5 جنيهات، الفاصوليا الكيلو بين 5 و7 جنيهات، والثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

أسعار الخضروات في الأسواق

كما سجلت أسعار الخضروات استقرارا في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر الكيلو جرام من البصل الأحمر 6 جنيهات، والأصفر 8 جنيهات، والليمون البلدي 14 جنيها، ووصل سعر الخيار 10 جنيهات، والطماطم بين 8 و10 جنيهات.

بينما سجل سعر بطاطس التحمير 10 و12 جنيها للكيلو، بطاطس بين 6 و7 جنيهات، والكوسة بـ11 جنيها، الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها، والكرنب 8 و10 جنيهات للحبة، والباذنجان رومي كبير بـ10 جنيهات، سعر الجزر سجل 10 جنيهات، الرومي الأخضر سجل 12 جنيهات، الفلفل الألوان 28 جنيها.