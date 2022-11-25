صناع الخير لقناة الحياة: فحص 2000 حالة بمبادرة «عينيك في عنينا» في القليوبية والجيزة

مبادرة «عينيك في عنينا» أطلقتها مؤسسة صناع الخير، وسط مبادرات عدة تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف تشخيص حالات المواطنين الأولى بالرعاية، الذين يعانون من ضعف في الرؤية البصرية، ليجري علاجهم وإجراء العمليات للحالات التي تستدعي.

وقال أحمد صالح المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، في لقاء له ببرنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على قناة «الحياة»، إنه يتم إجراء العمليات بعد فحص أكثر من 2000 حالة بالتناوب بين قافلتين، كانت الأولى منهما في شبين القناطر، والأخرى في مركز العياط.