رئيس جمعية أهلية بأسيوط لقناة الحياة: مبادرة «ازرع» تقدم دعما مباشرا لصغار المزارعين

قال ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن تعاون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الهيئة الإنجيلية يؤكد دعمهما للأمن الغذائي المصري، خاصة أن محصول القمح له دور كبير في دعم ملف الأمن الغذائي في مصر.

ومن جهته، أوضح عادل توفيق، الرئيس التنفيذي لجمعية «كل الناس» للتنمية والسلام بأسيوط، في لقاء له ببرنامج «أهل بلدنا» مع الإعلامية مها موسى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مبادرة أزرع تدعم صغار المزارعين بشكل مباشر وتم تنفيذها في أكثر من 35 قرية بمحافظة أسيوط، وتدعم أيضا فكرة المدرسة الحقلية التي تقدم الدعم الفني لصغار المزارعين.