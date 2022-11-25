إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الدائري بالقرب من كمين الطرق دائرة حي غرب أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من كمين الطرق علي الطريق الدائري يفيد بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة ووجود مصابين.

تصادم سيارة بعمود إنارة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وعبدالرحمن القرن، مسؤول الأزمات وتبين صحة البلاغ وتصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية «ي م ط- 3416»، بعمود إنارة على الطريق الدائري مما تسبب في إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.