ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في الدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في الدقهلية، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت، والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

10 أطباق للاستقبال

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية، أمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته 10 أطباق للاستقبال، 61 سويتش، 12 جهاز راوتر، 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع، كيسة جهاز كمبيوتر، 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع، جهاز لاب توب، ومجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية، يجري تحصيلها منهم شهرياً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.