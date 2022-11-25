«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل: زيارات للمدارس ودور الأيتام «فيديو»

بمناسبة الاحتفال باليوم العالم لحقوق الطفل، حرصت أجهزة وزارة الداخلية، على الاحتفال بهذه المناسبة، إذ قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من المدارس ومنها مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، الزيارات كان لها أثر طيب لدى الطلاب الذين أثنوا على الاهتمام الذي توليه وزارة الداخلية لهم.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية، على الاهتمام بدورها الإنساني والاجتماعي، الذي يتجلي في التواصل مع كل فئات المجتمع، ومشاركتهم في الاحتفالات والمناسبات، وفي مقدمة تلك الفئات النشء الذي تحرص الوزارة على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم.

ونظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة لدور رعاية الأيتام، وهو أمر ليس بجديد على وزارة الداخلية، التي تولي أطفال هذه الدور رعاية واهتماما خاصا، على مدار العام، وتقدم لهم الدعم المعنوي الذي يعمق لديهم روح الولاء والانتماء للوطن.