مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بأسيوط

شهد مركز ديروط شمالي محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، حادث مأساوي تسبب في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين نتيجة وقوع تصادم بين «سيارة وتروسيكل ودراجة بخارية» وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي المركزي ونقل المصابين إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل ودراجة بخارية مما تسبب في وقوع ضحايا ومصابين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط مباحث مركز ديروط، وتبين وقوع الحادث بين سيارة وتروسيكل ودراجة بخارية.

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم

ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وتم التحفظ على جثثهم بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث