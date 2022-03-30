طقس كفر الشيخ اليوم.. أجواء ربيعية وانتعاشة في حركة الصيد بالبرلس

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، استقرارًا نسبيًا وأجواء ربيعية، حيث سطعت الشمس على كافة أنحاء المحافظة، وساد جو ربيعي بديع، فضلا عن انتعاشة في حركة الصيد والملاحة البحرية في بحيرة وبوغاز البرلس والبحر المتوسط، بينما تستمر كافة قطاعات المحافظة في حالة طوارئ وتأهب تحسبا لتساقط أمطار مرة أخرى.

خروج المراكب للصيد بعد تحسن طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقًا لمصدر داخل ميناء الصيد بالبرلس لـ«الوطن»، فإن عشرات المراكب تزودت بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء البرلس، وذلك للخروج في رحلات صيد عقب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، إذ حرصت إدارة ميناء الصيد بالبرلس على إعطاء التعليمات والإرشادات للصيادين، والتأكد من عمليات صيانة المراكب، فضلا عن التأكد من أدوات السلامة والحماية قبل خروج المراكب في رحلات صيد، خاصة تلك التي خرجت في رحلات في المياه المحلية أو الإقليمية، كما حرص الصيادون على اتباع الإرشادات التي تطلقها إدارة ميناء والتي من شأنها ضمان سلامتهم من أخطار البحر.

بينما خرج الصيادون الباحثون عن رزقهم داخل مياه بحيرة البرلس التي تمتد لعشرات الكيلو مترات منذ الصباح الباكر للم الشباك التي قاموا بإلقائها في المياه منذ أمس، وبيع الأسماك بسوق السمك في بلطيم أو بورصة السمك.

استمرار الطوارئ رغم تحسن طقس كفر الشيخ اليوم

بينما تستمر رفع حالة الطوارئ بقطاعات كفر الشيخ، رغم تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، حيث أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وفي الغرف الفرعية، وذلك للتعامل مع أي طارئ قد يحدث، وخاصة في انقطاع المرافق من كهرباء أو مياه.