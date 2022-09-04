رئيس «الصيد الآلي»: هبوب الرياح الغربية يؤثر على حركة المراكب بالبرلس

تشهد حالياً عدد من السواحل المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، في العديد من محافظات مصر، هبوب للرياح الغربية، وكذلك ارتفاع لأمواج البحر المتوسط لأكثر من مترين ونصف في تغير مناخي طارئ.

هبوب الرياح بشكل مفاجئ

ومن جانبه، أشار حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن سواحل البحر الأبيض المتوسط بالمحافظة تشهد حاليا هبوب للرياح الغربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشكل مفاجئ، كما شهدت أمواج البحر المتوسط ارتفاعا كبيرا غير مسبوق لأكثر من مترين ونصف، وهو ما يؤثر على حركة الصيد.

وسجلت درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد، 35 درجة مئوية كما سجلت سرعة الرياح 10 كم في الساعة.

إقبال كبير على مصيف بلطيم

وفي سياق آخر، شهدت شواطئ مصيف بلطيم إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين حرصوا علي زيارة شواطئ المصيف للاستماع بمياهها الصافية ورمالها الصفراء وسط حالة من الفرحة والسعادة الغامرة بين الأطفال وزوار المدينة.

وانتشر رجال الإنقاذ بطول شواطئ المصيف الـ6 للتعامل مع أي حالات غرق قد تحدث بين زوار المصيف.